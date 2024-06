Tones Teatro Natura: una serata all'insegna della musica con "Ossola in jazz"

Prosegue sabato 29 giugno la stagione di Tones Teatro Natura, il teatro naturale creato nella ex cava di Oira che ospita musica, performance, spettacoli e molto altro. Il prossimo appuntamento in cartellone è “Ossola in jazz”, una serata musicale che riunisce i più grandi talenti del jazz italiano ed europeo. La serata è in programma tra le 18.00 e le 23.30, con ampio spazio dedicato alla creatività e all’improvvisazione.

Ad aprire il concerto “Into the Wild Woods”, il progetto di Simona Parrinello e Gianluca di Ienno, rispettivamente alla voce e al piano. Il duo interpreta un racconto dinamico ed evocativo, un viaggio alla ricerca dell’essenza, in una dimensione poetica che porta con sé la tradizione vocale jazzistica europea, si apre alla sperimentazione attraverso l’elettronica e accoglie influenze dalla musica classica contemporanea.

Si prosegue con “Elisa Marangon 6et”. La cantante ossolana Elisa Marangon presenta alcune sue composizioni, cercando nuove forme espressive e dinamiche, combinando timbriche inusuali, alternando musica scritta a momenti completamente improvvisati, accostando musicisti classici a musicisti jazz, lasciandosi ispirare da quello che nel tempo l’Ossola e l’Italia le hanno regalato, così come dall’atmosfera che, da un anno a questa parte, sta respirando in Olanda. Con lei Alessandro Gornati al corno francese, Lorenzo Blardone alle tastiere, Gianluca di Ienno al pianoforte, Roberto Mattei al contrabbasso e Massimiliano Salina alla batteria.

Infine, la bassista e compositrice Rosa Brunello presenta il suo album “Senseless Acts Of Love”, in cui emergono melodie accattivanti e una celebrazione dell’unicità, quest’album porta insieme un’incredibile fusione di talento dal jazz alla musica sperimentale. Brunello si esibisce con Yazz Ahmed alla tromba e flicorno, Tamar Osborn al sax baritono e flauto, Maurice Louca alla chitarra e synth e Marco Frattini alla batteria e percussioni.