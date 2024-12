Confartigianato e Sace uniscono le forze per la crescita sostenibile e digitale delle Pmi

Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese, e Confartigianato Imprese, associazione di categoria che rappresenta le esigenze e gli interessi delle Pmi, hanno siglato un accordo di collaborazione per migliorare la conoscenza degli strumenti a supporto dell’internazionalizzazione e della transizione sostenibile e digitale, a disposizione di aziende e Pmi associate a Confartigianato Imprese, offerti da Sace.

Grazie alla partnership, Confartigianato Imprese potrà ampliare, in accordo alla propria natura di associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, la gamma dei servizi di consulenza offerta alle 700.000 aziende associate: le imprese potranno infatti beneficiare di un servizio di consulenza e formazione qualificato a supporto della loro crescita, sul mercato domestico ed estero, e di un canale di accesso ai prodotti Sace in ambito di transizione 5.0, assicurazioni contro i rischi catastrofali e strumenti di supporto nei rapporti commerciali con l’estero.

Sace organizzerà attività formative rivolte agli associati di Confartigianato Imprese, grazie all’hub formativo Sace Education, volte a rafforzare la conoscenza delle soluzioni assicurative offerte da Sace e potenziare le competenze in tema di crescita sostenibile, gestione del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione, a supporto della crescita delle imprese italiane in Italia e all’estero. Sarà inoltre possibile aderire alle iniziative di business matching per conoscere buyer esteri selezionati da Sace con caratteristiche in linea con l’offerta degli associati a Confartigianato Imprese.

“Siamo fieri di collaborare con Confartigianato Imprese, una realtà con la quale condividiamo la visione legata alla crescita delle imprese basata su sostenibilità, digitalizzazione e internazionalizzazione, temi ormai imprescindibili per strutturare un modello di business vincente – ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. – Siamo certi che questa collaborazione possa avere un effetto moltiplicatore in termini di opportunità generate e che possa consentire alle imprese di cogliere e sfruttare appieno le proprie potenzialità per crescere in maniera consapevole e strutturata in Italia e all’estero, tenendo conto dello scenario circostante soggetto a cambiamenti repentini e utilizzando gli strumenti messi in campo da Sace per affrontare al meglio le sfide del futuro ed essere più competitivi”.

Per Marco Granelli, presidente di Confartigianato: “L’accordo consente di mettere a disposizione del sistema confederale la consolidata esperienza e professionalità di Sace con l’obiettivo di potenziare il tradizionale ruolo di ‘sentinelle del territorio’ svolto dalle nostre strutture territoriali, per essere sempre più vicini alle Pmi ed aiutarle ad affrontare le impegnative sfide imposte dal mercato”.