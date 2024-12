Bando Emblematici, quasi 2 milioni per il restauro della Collegiata e la nuova sede dell'Anpas di Villa

Sono sei i progetti “Emblematici” selezionati dalla Fondazione Cariplo per la provincia del Verbano Cusio Ossola, finanziati con un totale di 5 milioni di euro. Si tratta di iniziative ad alto valore sociale, culturale e ambientale, che contribuiranno a migliorare alcune problematiche individuate nel territorio, grazie a una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali. I progetti che saranno finanziati grazie al bando riguardano quattro diversi comuni: Villadossola, Domodossola, Verbania e Omegna.

Per quanto riguarda Villadossola, il progetto finanziato è “Costruiamo il vostro futuro”, proposto dal Corpo Volontari Soccorso. L’obiettivo è quello di riqualificare un immobile al fine di trasferirvi la sede dell’ente. La nuova sede permetterà di ampliare gli spazi destinati al ricovero degli automezzi e potenziare i percorsi formativi, creando un polo formativo provinciale. Consentirà inoltre, di trasferire le sedi del Soccorso Alpino ed Aib (Assistenza Incendi Boschivi) creando un “Polo per le emergenze” e potrà essere il punto di incontro delle associazioni di volontariato del territorio. Il contributo è pari a 950mila euro.

Il comune di Domodossola riceve invece un contributo di 900mila euro per il progetto “Borgo della Cultura: completamento degli interventi di riqualificazione urbana e restauro della Collegiata nel centro storico”. Il progetto si articola in due ambiti di intervento a Domodossola: il primo, di riqualificazione urbana, ha per oggetto alcuni tratti di viabilità cittadina strategici dal punto di vista sia funzionale che culturale; il secondo, di restauro di un sito artistico e religioso, ha per oggetto la chiesa Collegiata. Attraverso l’iniziativa promossa si intende contribuire a potenziare l’attrattività turistica del territorio.

Un milione e 200mila euro saranno destinati alla parrocchia di Omegna per il progetto “Civitas: le due fucine arte e socialità”. L'iniziativa combina arte e socialità, con la ristrutturazione di spazi per eventi artistico-culturali e la realizzazione di una struttura dove realizzare attività educative e aggregative per ragazzi e famiglie. Si intende concretizzare l'idea di due "fucine" a carattere artistico-culturale e aggregativo-sociale a servizio non solo dei cittadini ma anche di un'utenza allargata al turismo culturale e scolastico.

Sono tre i progetti riguardanti la città di Verbania. Il primo, rivolto al Ciss, è “Oasi Vco – Opportunità e azioni di sistema infrastrutture sociali del Vco”. L’obiettivo è integrare i 9 progetti abitativi finanziati dal Pnrr, su tutto il territorio del Vco, sostenendone l’avvio gestionale dei primi 12 mesi. Il progetto punta inoltre a potenziare e strutturare il sistema di governance territoriale, mediante la creazione di un ufficio unico di progettazione sociale. Il contributo è di 700mila euro.

Il secondo riguarda la parrocchia di Madonna di Campagna, per il progetto “Arte, fede e comunità”. Il progetto, del valore di 700mila euro, si concentra sul completamento del restauro della storica chiesa di Madonna di Campagna e sulla valorizzazione del patrimonio artistico e religioso. L’intento è rafforzare il legame tra cultura, fede e coesione sociale, grazie a una forte collaborazione della parrocchia con un’ampia rete di scuole del territorio al fine di favorire il protagonismo giovanile nella costruzione, promozione e valorizzazione di un’esperienza turistica. Oltre agli interventi sulla chiesa, sono previste opere di riqualificazione delle aree circostanti grazie alla collaborazione con il comune di Verbania.

Infine, il progetto “Cy.Co. Cycling connection”, promosso dalla provincia del Vco. Intende migliorare la ciclovia del Toce con due interventi infrastrutturali di completamento e raccordo e valorizzarla tramite strumenti digitali e immersivi, in modo da renderla, da un lato, parte di un sistema di intermobilità a beneficio dei residenti e, dall’altro, incentivare il turismo green nel territorio. Il contributo è di 550mila euro.

Giulia Margaroli, rappresentante del Vco nella commissione centrale di beneficenza di Fondazione Cariplo, dichiara: “Con la nuova formula degli Emblematici Maggiori è stato attualizzato l’approccio ai bandi mantenendo l’attenzione ai vari ambiti che storicamente ne sono l’oggetto con un’importante azione di supporto in caso di accesso agli stessi. Enti ed associazioni del Vco hanno dimostrato grande vivacità e maturità nel cogliere l’opportunità di essere attori importanti sul nostro territorio. Cultura, inclusione sociale, ambiente sono i temi interconnessi tra loro che Fondazione Cariplo ha nel suo patrimonio filantropico e sviluppa, sempre, nell’interesse delle collettività”.

“Esprimo grande soddisfazione per la conferma di tutti i 6 progetti territoriali che superata la fase 1, sono stati riconfermati nella fase 2 dell'istruttoria di Fondazione Cariplo – le parole del presidente della provincia del Vco Alessandro Lana -. Queste conferme hanno dimostrato la validità delle proposte pervenute e la grande capacità di progettare del territorio. Molto positiva anche la sinergia con gli uffici di Fondazione Cariplo che hanno supportato i capofila dei progetti per ogni eventuale dubbio o chiarimento sulle modulistiche da inoltrare. Per il Verbano Cusio Ossola inizia ora la fase attuativa dei progetti che sono sicuro andranno tutti a buon fine nei tempi stabiliti dimostrando che, anche una provincia piccola come la nostra, è in grado di affrontare con determinazione e serietà una sfida importante ed impegnativa come quella degli emblematici maggiori”.