Ripartono a febbraio i lavori di restauro della Collegiata

La Fondazione Cariplo ha reso pubblico l’elenco dei progetti che saranno finanziati, nella provincia del Vco, grazie al Bando Emblematici, che sostiene iniziative ad alto valore sociale, culturale e ambientale, che contribuiranno a migliorare alcune problematiche individuate nel territorio, grazie a una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali. Tra i progetti finanziati, con un totale di 900mila euro, quello destinato al comune di Domodossola dal titolo “Borgo della Cultura: Completamento degli interventi di riqualificazione urbana e restauro della Collegiata nel centro storico”.

Per quanto riguarda il restauro della Collegiata, già iniziato nei mesi scorsi, “il progetto prevede un intervento su tutti gli interni – spiega il parroco don Vincenzo Barone -. In particolare, oltre al restauro dei dipinti, l’obiettivo principale è quello di riportare al colore originario tutte le navate, così come è già stato fatto nell’abside”.

Secondo il regolamento del bando, il comune ha tre anni di tempo per completare il restauro: “È un lavoro importante, che sicuramente richiederà tutto il tempo a disposizione. Se non ci saranno intoppi – conclude don Barone – prevediamo di iniziare i lavori già nel mese di febbraio”.