Il grazie del comune ai volontari di Villadossola

"Un grazie di cuore a tutte i volontari di tutte le associazioni che operano sul territorio di Villadossola"

Il sindaco di Villadossola ieri sera in Comune ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di volontariato: Anpass, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Antincendi Boschivi, oltre ai militari della caserma Carabinieri. Un momento tutti insieme per il grazie dell'amministrazione comunale per l'operato svolto da tutti i volontari.

E con l'occasione è stata organizzata anche la cerimonia di consegna di un defibrillatore automatico donato da Salvatore Ranieri, il Cantante della Solidarietà. "Le donazioni vengono fatte non sulla base della simpatia ma della professionalità delle associazioni e dei volontari" - ha spiegato Ranieri. Così la scelta è caduta sull'Anticendi Boschivi di Villadossola.

A ricevere il dispositivo il presidente Luigi Arzufi. Il Dae donato da Ranieri ha una particolarità: "Questo dispositivo, pensato per l'utilizzo da parte dei soccorritori laici, cioé non dai sanitari, oltre a guidare la persona che sta effettuando le manovre salvavita consente anche di correggere eventuali errori commessi". Oltre al defibrillatore, Ranieri ha anche donato al presidente del Fomarco Calcio Maurizio Perna, una teca per custodire all'esterno il Dae già in uso alla società. Con il defibrillatore donato ieri, sale a dieci il numero dei dispositivi salvavita dislocati sul territorio comunale di Villadossola, tutti ricevuti da privati, associazioni o enti.