Servizio civile in Anpas: 28 posti disponibili nel Vco

Sono 28 i posti disponibili nella provincia del Vco per il servizio civile universale, un'opportunità unica per i giovani che vogliono mettersi al servizio della comunità e allo stesso tempo accrescere il proprio bagaglio di esperienze personali e professionali.

In Piemonte, sono complessivamente 344 i posti disponibili nel servizio civile Anpas, distribuiti tra le diverse province. Nel Vco, le opportunità sono suddivise tra Croce Verde Gravellona Toce (4 posti), Corpo Volontari del Soccorso Città di Omegna e Cusio (4 posti), Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (4 posti), Squadra Nautica Salvamento Verbania (6 posti), Croce Verde Verbania (4 posti) e Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (6 posti).

Il progetto di servizio civile in Anpas riguarda i settori del trasporto sociosanitario, del soccorso in emergenza 118 e dell’educazione. I giovani che decideranno di intraprendere questo percorso avranno l’opportunità di formarsi attraverso corsi specifici, ricevendo un’abilitazione al trasporto infermi riconosciuta dalla Regione Piemonte. Inoltre, potranno lavorare fianco a fianco con professionisti del settore e contribuire a progetti di valore sociale, promuovendo la solidarietà e l'inclusione.

I candidati selezionati riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro per un impegno di 25 ore settimanali, con una durata complessiva di 12 mesi. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 febbraio 2025 e devono essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma online del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web dedicato.