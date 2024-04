Parte da Villa Maioni la corsa per la Regione dei candidati del Pd

Parte dal parco di Villa Maioni la corsa verso palazzo Lascaris di Alice De Ambrogi e Lucio Reggiori, candidati Pd in Consiglio regionale. Nel presentarli Emanuele Vitale, della segreteria provinciale e capogruppo in Consiglio provinciale, lancia una stoccata al presidente uscente, Alberto Cirio, che a meno d’un chilometro di distanza – in piazza Ranzoni – ha appena concluso il tour che l’ha portato in tutto il Vco con un “saluto” alla candidata sindaco Mirella Cristina.

“Fa piacere – questo l’esordio – vedere Cirio in giro per il territorio dopo cinque anni di assenza. Avremmo preferito fosse più presente in materia di sanità e turismo anziché fare proposte divisive. Il nostro approccio è diverso. Puntiamo su Alice De Ambrogi, da cinque anni segretaria provinciale del Pd, un tempo lunghissimo per un partito in cui fare il segretario è un mestiere difficile. E su Lucio Reggiori che, dopo una vita nel sindacato, ha accettato di rimettersi in gioco”.

“Il nostro programma – chiarisce de Ambrogi – sono le persone che ho qui attorno (dirigenti di partito e amministratori, ndr) con i quali costruirò il programma giorno per giorno, come ho fatto ieri con la prima riunione fra donne. Proseguirò su altri temi perché il nostro deve essere un programma espresso da una comunità, non da una singola persona che promette e fa proposte che risultano divisive come sulla sanità”.

Temi portanti, comuni ad entrambi, sono la sanità e il lavoro, sui quali si è diffuso Reggiori: “È scandaloso che ci siano cooperative di gettonisti che lucrano sulle carenze di personale, poi si fanno belle donando attrezzature sanitarie a ospedali pubblici. Occorre tornare alle assunzioni dirette nella sanità pubblica, Non mi piace essere d’accordo con Bertolaso (assessore regionale alla sanità in Lombardia, ndr) che in questi giorni è andato in Argentina a cercare personale che in Italia non si trova. C’è poi una grossa sottovalutazione del problema del lavoro. Oggi nel Vco, 1 su 3 titolari di reddito è pensionato. Non va bene. Non possiamo continuare a dipendere dalla Svizzera, non possiamo continuare a non offrire possibilità ai giovani che non studiano e non lavorano. A Reggiori il Pd ha affidato l’arduo compito di recuperare consensi al partito in un territorio difficile come l’Ossola”.