Lo chef Giorgio Bartolucci a Parigi per i 50 anni di Jeunes Restaurateurs

Quest’anno JRE - Jeunes Restaurateurs, l’associazione che riunisce chef di fama internazionale proveniente da tutta Europa, celebra il suo 50° anniversario con un evento in grande stile a Parigi, che prevede la partecipazione di 400 membri JRE di 16 paesi, stampa e partner internazionali. Tra gli chef invitati anche Giorgio Bartolucci di Atelier Restaurant & Bistrot di Domodossola, stella Michelin per il quinto anno consecutivo e membro di lunga data di JRE.

Il 7 e 8 aprile, Bartolucci parteciperà al congresso condividendo la propria esperienza professionale e personale con gli altri chef dell’associazione per un confronto costruttivo in ambito gastronomico. “È un grande onore poter partecipare ad una kermesse di grande portata per il nostro settore. Sono emozionato e convinto che sarà un’altra grande occasione per crescere come professionista e come persona, portando a Parigi la mia passione e riportando a casa lo stimolo per fare sempre meglio”, dichiara Giorgio Bartolucci. “Celebreremo cinque decadi di alta gastronomia, senza dimenticare di guardare al futuro. Per questa edizione, la Francia sarà sotto i riflettori, tanto per la sua gastronomia, la sua cultura, le sue ricche tradizioni, la sua innovazione e la sua visione. Il tutto completato dalla ricchezza, dalla passione, dall'amicizia e dal sostegno degli altri 16 paesi affiliati a JRE-Jeunes Restaurateurs”, scrivono dall’associazione per presentare l’evento di Parigi.