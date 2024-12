"Vogliamo tenere viva la fiamma della speranza": gli auguri del sindaco Toscani

Carissimi tutti,

sembra ieri quando ci siamo augurati Buone Feste, ma eccoci ancora a vivere uno dei momenti più belli e gioiosi dell’anno, giorni che per tutti, credenti o meno, rappresentano un momento di speranza, di attese di incontro con il prossimo.

Viviamo nel mondo giorni di grandi incertezze, il primo e più impellente bisogno è quello della pace, della fine degli innumerevoli conflitti che dilaniano il mondo, che provocano immani dolori e lutti infiniti; forse qualche segno di speranza pare balenare, ma non dobbiamo far mancare agli operatori di pace il nostro convinto sostegno, anche per quel poco che possiamo fare.

Con la pace speriamo anche in un assestamento delle economie mondiali che possano ridare fiducia, dignità e speranza a tutti.

Per noi Amministratori è anche un momento di riflessione, bilanci e propositi, tesi ad offrire a Villadossola importanti occasioni per mantenere e migliorare il livello di vita di ciascuno ed aprire al nostro territorio nuove e importanti prospettive.

Vogliamo continuare ad essere vicini a tutti i cittadini promuovendo, con l’aiuto di tutti, azioni ben determinate che pur nelle oggettive difficoltà del momento storico, tengano viva la fiamma della speranza.

Per questo continuerò ad essere il Sindaco (e con me tutta la compagine di Amministratori) di tutti, pronto ad ascoltare chiunque, a valutare, a discutere, a tenere vivo un dialogo con chi ci sostiene e con chi assume posizioni critiche, sempre aperti all’ascolto e al confronto, quando costruttivo, sempre e solo per il bene della Città.

Per questo il mio augurio è soprattutto quello di uno sforzo comune per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini, in particolar modo dei giovani e di coloro che vivono momenti di difficoltà, uno sforzo comune fatto anche di discussioni e contrasti, ma che voglia solo il bene dei nostri concittadini.

Che le festività portino a ciascuno di voi gioia e serenità, tanti momenti di calore con le persone che amate e stimate e che nel nuovo anno possiate essere serenamente gioiosi, ma anche che nei momenti meno lieti possiate sentirci vicini e trovare in tutta la comunità mani fraterne di sostegno.

Un grazie a tutte le persone che in Associazioni (non faccio elenchi perché in questi momenti emotivamente coinvolgenti si rischia sempre di dimenticare qualcuno), ma anche a titolo personale operano con umiltà e impegno quotidiano al servizio della nostra Comunità.

Vi giungano dunque i più calorosi auguri miei, del Consiglio comunale tutto, dei dipendenti del Comune di Villadossola, del personale e dei volontari della Fabbrica; siano feste calde e luminose preludio a un 2025 pieno di gioia.

Auguri!

Il sindaco

Bruno Toscani