Visite guidate alla centrale idroelettrica di Verampio

La centrale idroelettrica di Verampio, situata vicino alla confluenza del fiume Toce e del torrente Devero sarà aperta al pubblico domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio. Grazie alla collaborazione tra l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola ed Enel Green Power Italia, in occasione di Presepi sull'acqua, sono state organizzate due date in cui sarà possibile visitare con una guida la centrale di Verampio.

La struttura, realizzata da Ettore Conti, imprenditore milanese pioniere dell'elettrificazione italiana, e progettata dal celebre architetto Piero Portaluppi, è entrata in servizio nel dicembre del 1914. Per accedere alla visita guidata è necessaria la prenotazione accedendo al link. Due i turni di visita: alle 10.30 e alle 14. La durata della visita è di due ore e il punto di ritrovo sarà il cancello principale della centrale, dieci minuti prima dell'orario di visita. L'ingresso sarà gratuito per i bambini sino ai 5 anni, al costo di 8 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni e di 10 euro dai 14 anni in su.