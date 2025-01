Ospedale di comunità a Crevoladossola? Il sindaco di Gravellona Morandi smentisce

Crevoladossola sorpassa Gravellona per l'ospedale di comunità? È una voce che circola insistentemente, ma che il primo cittadino del comune tocense, Gianni Morandi, smentisce. “So che Crevoladossola - spiega Morandi - ha proposto degli spazi per fare qualcosa di simile, ma non mi risulta ci sia nulla di concreto e formalizzato".

La voce circola da qualche settimana, dopo che l'assessore regionale Riboldi ha visitato la Casa della Salute di Crevoladossola in un suo tour sul territorio. Casa della Salute che funziona a pieno regime e che al piano di sopra avrebbe anche la disponibilità di mini appartamenti da adibire a stanze di degenza. Insomma una location pronta all'uso, come sottolineato dal responsabile della Casa della Salute crevolese, il dottor Damiano Delbarba proprio in occasione di quella visita.

"Noi abbiamo già messo a disposizione dell'Asl il terreno (a fianco del Pala Cipir, ndr), abbiamo già rilasciato il permesso di costruire e l'Asl ha già appaltato ad una ditta i lavori e mi hanno sempre detto, fino a pochi giorni fa, che il problema era solo la definizione della revisione prezzi sull'appalto e poi avrebbero iniziato” continua Morandi.

Il primo cittadino di Gravellona parla anche del riassetto della sanità del Vco: “Per quanto riguarda i 200milioni tanto chiacchierati, non ci sono stati atti ufficiali: è ovvio che noi sostenitori dell'ospedale unico chiediamo che possano essere utilizzati per questo piuttosto che per la ristrutturazione dei due esistenti”.