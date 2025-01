Turismo: prende corpo la nuova maxi agenzia del nord Piemonte

Va avanti e trova consensi la proposta di ristrutturazione della governance del turismo nell’alto Piemonte che prevede la fusione delle Atl del quadrante da cui nascerà la maxi-agenzia con il Distretto dei Laghi, Novara, Vercelli e Biella.

Se n’è parlato questa mattina nella sede della provincia del Verbano Cusio Ossola al Tecnoparco di Verbania Fondotoce in un faccia a faccia tra le istituzioni locali a cui hanno preso parte anche gli operatori turistici. Presenti rappresentanti dei comuni di Arona, Verbania (con il sindaco Albertella), Omegna (con sindaco Berio), Baveno, Orta San Giulio, Domodossola, Cannobio, Varzo, Gravellona Toce, Bognanco, Stresa, Santa Maria Maggiore e Mergozzo. Presenti anche la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la provincia di Novara, insieme alle Unioni Montane Alta Ossola, delle Valli dell'Ossola, del Cusio e del Mottarone, e della Valle Vigezzo.

L'assessore al turismo della regione Piemonte, Marina Chiarelli, ha spiegato che l’obiettivo principale è quello di “migliorare l’efficienza gestionale e promuovere una strategia unitaria per valorizzare al meglio le eccellenze del territorio”. “La creazione di una maxi-agenzia turistica per l’Alto Piemonte – ha aggiunto - rappresenta un passo strategico per rafforzare la competitività del territorio a livello nazionale e internazionale. Una governance unitaria consentirà di ottimizzare le risorse, creare sinergie efficaci tra i diversi attori locali e promuovere una narrazione coerente delle nostre eccellenze”.

Il presidente del consiglio di amministrazione del distretto turistico dei laghi Francesco Gaiardelli ha confermato l'intenzione di procedere e di indire “un'assemblea straordinaria già oggi per chiamare a esprimere la posizione di tutti i soggetti coinvolti, con un voto chiaro e trasparente”. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione del consiglio di amministrazione del distretto per analizzare i contenuti emersi dall'incontro e predisporre l’assemblea straordinaria dei soci.