Case popolari, Atc al Villaggio Sisma: "Un confronto con gli inquilini per individuare le criticità" FOTO E VIDEO

Nella mattinata di oggi – mercoledì 26 marzo – si è tenuto il primo incontro del tour organizzato da Atc Piemonte Nord per incontrare gli inquilini delle case di edilizia popolare delle quattro province interessate, Vco, Novara, Biella e Vercelli. La prima tappa è stata Villadossola, e in particolare la piazza del Villaggio Sisma, dove il presidente dell’ente Marco Marchioni si è reso disponibile per un dialogo diretto con i cittadini, i quali hanno avuto la possibilità di porre domande e segnalazioni ed esporre i propri dubbi. Presenti all’incontro anche il sindaco di Villadossola Bruno Toscani e il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni.

“Abbiamo deciso di partire proprio da Villadossola – le parole del presidente di Atc Piemonte Nord Marchioni – perché è il comune piemontese con il maggior numero di case di edilizia popolare in rapporto alla popolazione. Ma anche perché quella del Villaggio Sisma è una realtà meravigliosa, considerata un sito di archeologia industriale. Sono numerosi, qui, gli esempi virtuosi di inquilini che mantengono gli appartamenti in maniera perfetta: questo ci permette di effettuare in modo corretto anche la manutenzione straordinaria e di fare nuovi investimenti su diverse realtà”.

Nutrita la partecipazione degli inquilini delle case popolari del Villaggio Sisma, che hanno approfittato dell’occasione per porre le proprie domande al presidente Marchioni: c’è stato chi ha mostrato le infiltrazioni d’acqua nella propria abitazione, chi ha segnalato un problema di manutenzione dell’impianto idraulico, ma anche chi ha chiesto informazioni e chiarimenti riguardo diverse criticità. “Lo scopo di questa giornata – spiega Marchioni – è proprio quello di avere un confronto diretto con gli inquilini, ascoltarli e raccogliere le loro segnalazioni e dar loro suggerimenti sulle modalità più corrette di approcciarsi all’ente per la segnalazione delle criticità e dei problemi”.

Tra i temi più discussi c’è quello della morosità, un problema di cui l’amministrazione di Villadossola ha già discusso con Atc durante un tavolo di confronto in Prefettura insieme ad altri comuni. A parlarne, questa mattina, il sindaco Bruno Toscani: “Come è noto Villadossola deve affrontare il problema degli affitti non pagati. Il nostro comune ha 500 case di edilizia popolare su una popolazione di 6200 abitanti: una percentuale altissima, probabilmente tra le più alte in Italia. L’amministrazione chiede alla Prefettura e soprattutto alla regione di mettere mano alla situazione che in questo momento ci sta mettendo in difficoltà. Un’altra questione su cui dobbiamo intervenire sono le decadenze, per cui le persone che non hanno pagato l’affitto per un certo periodo di tempo devono mettersi in regola oppure, purtroppo, devono lasciare il proprio appartamento. È una situazione difficile, perché non riguarda solo la sicurezza, ma è anche un problema sociale”.

“Nella legislazione precedente – spiega il sottosegretario Preioni – la regione Piemonte ha approvato una legge per il sostegno ai comuni con alta incidenza di edilizia popolare, grazie alla quale negli ultimi due anni abbiamo erogato un contributo straordinario di 200mila euro al comune di Villadossola. Al momento c’è una situazione debitoria importante ed è un bene che il comune intervenga: chi si trova in situazione di povertà e non può pagare l’affitto deve avere un sostegno dalla regione, ma c’è anche chi fa il furbo e non paga pur potendoselo permettere, agendo a discapito della società. Fortunatamente al Villaggio ci sono anche tanti esempi virtuosi per il comune e per tutta la regione”.