Autovelox: Federconsumatori al fianco degli automobilisti contro le sanzioni ingiuste

Una recente sentenza della Corte di Cassazione penale ha confermato la necessità dell’omologazione per gli autovelox, mettendo, ancora una volta, in discussione la legittimità delle multe effettuate attraverso dispositivi privi di tale requisito.

Federconsumatori “accoglie con favore questa pronuncia della Cassazione, soprattutto perché ribadisce un principio di trasparenza e correttezza nell’accertamento delle infrazioni stradali, che devono essere comminate sulla base di dispositivi certificati. Questa decisione rafforza la possibilità per gli automobilisti di ottenere l’annullamento delle sanzioni ingiustamente comminate”.

“Più complessa – prosegue la federazione - la situazione di chi ha già pagato le sanzioni, in questo caso i legali della Federconsumatori stanno valutando la possibilità di interventi, anche di carattere legale, per far ottenere agli automobilisti interessati i rimborsi per multe accertare con apparecchi non omologati”.

Conclude Federconsumatori: “Invitiamo tutti coloro che abbiano ricevuto multe comminate da autovelox privi di omologazione a rivolgersi ai nostri sportelli per ricevere assistenza e informazioni sulle misure da adottare. Allo stesso tempo, chiediamo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intervenire tempestivamente per definire le procedure di omologazione degli autovelox, che siano conformi agli orientamenti della Cassazione, garantendo chiarezza normativa per i cittadini. L’ambiguità lessicale tra "approvazione" e "omologazione" non può essere un alibi per proseguire in pratiche potenzialmente lesive dei diritti degli automobilisti”.