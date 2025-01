Casa sempre pulita e ordinata: planning settimanale

Avere una casa sempre pulita e ordinata non è un’impresa impossibile, ma ha bisogno di un’attenta programmazione e di una divisione giornaliera dei compiti. L’importante è munirsi dei prodotti giusti, che oltre al classico supermercato si possono trovare anche in negozi specializzati, come Ingrosso Pulizie .

Una volta che si hanno a disposizione tutti i detersivi necessari, il resto sarà tutto in discesa.

Lunedì

Il lunedì è il giorno più antipatico della settimana, ma è vero anche che chi ben comincia è a metà dell’opera. Per questo, il lunedì è il giorno giusto per ritirare i vestiti dallo stendino e riporli negli armadi, pulire la cucina dopo la cena e dare una spolverata al soggiorno.

Una cucina ordinata fa da sola gran parte della pulizia e della cura di una casa, soprattutto se si tratta di una cucina a vista.

Martedì

Il secondo giorno della settimana si deve dedicare invece ai bagni e ai pavimenti. Pulire quindi a fondo i sanitari, la doccia e tutte le superfici del bagno, con cui si entra in contatto ogni giorno e che non si possono lasciare sporche.

Dopo aver pulito il bagno, si può passare alla pulizia delle superfici prima rimuovendo lo sporco più vistoso con la scopa o con l’aspirapolvere, e poi con i detersivi per pavimenti più indicati per la propria casa.

Mercoledì

Arrivati a metà settimana, è il momento di mettere in ordine lo studio, il soggiorno e le camere da letto. Dopo aver lavorato o studiato quindi, si devono riporre i libri al loro posto, spolverare la libreria e togliere di mezzo tutto ciò che non ha un’utilità.

Passando al soggiorno invece, si deve sistemare il divano, passare l’aspirapolvere sul tappeto e mettere in ordine i cuscini e tutti gli oggetti che si trovano in giro. Infine, cambiare le lenzuola e sistemare i vestiti che si trovano fuori posto è il modo perfetto per rassettare le camere da letto.

Giovedì

Il giovedì ci si può dedicare nuovamente alla cucina, e pulirla in modo approfondito, senza dimenticarsi del forno e dei fuochi. Inoltre, può essere una buona idea riordinare la scarpiera e liberarsi degli oggetti superflui che quotidianamente si accumulano in una casa (scontrini, buste, regali, scatole e via dicendo).

Infine, ci si può dedicare al lavaggio dei vestiti, dell’abbigliamento sportivo e via dicendo.

Venerdì

La settimana volge quasi al termine, ma per avere una casa sempre pulita e ordinata non ci si deve mai dimenticare delle piccole cose, come passare l’aspirapolvere, rifare i letti e riordinare dopo che si è utilizzato qualcosa. Il venerdì si può sfruttare per stirare, per fare quei piccoli ritocchi che sono essenziali per una casa al top, e per prepararsi al weekend.

Sabato

Il sabato è invece il giorno migliore per le pulizie più profonde, che vanno dalla battitura dei materassi alla pulizia delle finestre o del balcone. Insomma, il sabato si possono concentrare tutte quelle attività che sono troppo lunghe per essere svolte in mezzo alla settimana, quando si lavora e non si ha abbastanza tempo.

Domenica

Infine, la domenica è il giorno da dedicare al relax, al riposo e alla famiglia. Insomma, la domenica non si fanno le pulizie, e ci si gode la giornata.