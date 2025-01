Promozioni per l’apertura di un conto corrente online: quali sono le più comuni?

Tutte le banche per attirare la clientela offrono con una certa frequenza promozioni per l’apertura di un conto corrente, uno strumento finanziario che risulta pressoché indispensabile per la gestione del denaro; è infatti grazie a esso e alle carte di credito e di debito collegate che è possibile effettuare la maggior parte delle transazioni finanziarie quotidiane, periodiche e sporadiche.

Si deve innanzitutto sottolineare che oggi la maggior parte delle promozioni per l’apertura di un conto corrente sono relative ai conti online poiché risultano comodi, pratici e particolarmente convenienti.

La maggiore convenienza dei conti correnti online deriva dal fatto che la banca deve investire in un numero inferiore di risorse umane per la loro gestione, dato che le operazioni sono effettuate in autonomia dal cliente che non deve recarsi presso una sede fisica dell’istituto, salvo circostanze che possiamo definire eccezionali.

Dato che le promozioni per l’apertura di un conto online sono molto diffuse, cerchiamo di capire quali sono le principali.

Conti correnti online: il “canone zero”

Il conto corrente online è di per sé generalmente più conveniente di un conto tradizionale perché prevede costi ridotti per le varie operazioni. Premesso ciò, per incentivare l’apertura di un conto online, la banca offre speso il “canone zero”.

L’azzeramento del canone mensile ha di solito una durata limitata, per esempio sei mesi o un anno, ma alcune banche propongono l’azzeramento anche dopo il periodo promozionale se il cliente rispetta determinati requisiti: per esempio se decide di domiciliare sul conto lo stipendio o la pensione, se ha un dossier titoli attivo, se ha un’età inferiore a un determinato limite (molte banche propongono specifiche offerte agli under 36 o agli under 35) ecc.

Conti correnti e “buoni regalo”

Promozioni molto comuni proposte dalle banche sono i buoni regalo o le gift card, strumenti che possono essere utilizzati nei negozi fisici oppure in quelli online.

La modalità di ottenimento dei buoni regalo può variare tra una banca e l’altra: per esempio, in alcuni casi per avere diritto al buono è necessaria la compilazione di un campo “codice promo” presente nel form di richiesta di apertura.

Vale la pena precisare che alcune banche offrono buoni regalo ai propri clienti anche quando questi invitano persone con uno specifico codice promo ed esse finalizzano l’apertura di un conto.

Carta di credito o debito a canone zero

Le carte di credito e debito sono strumenti finanziari molto comodi grazie ai quali è possibile effettuare acquisti nei negozi fisici e in quelli online, prenotare alberghi, prelevare contanti ecc. Solitamente il loro possesso comporta l’addebito di un canone mensile, ma per promuovere l’apertura di un conto corrente, molte banche propongono il rilascio di una carta di debito o credito a canone zero.

L’azzeramento del canone è valido per un periodo predeterminato trascorso il quale il canone sarà addebitato.

Accesso alle promozioni

Le varie banche propongono specifiche modalità per quanto riguarda l’accesso a una determinata promozione. Come nel caso di altre offerte di tipo commerciale, molto spesso gli istituti bancari forniscono un codice promozionale con una specifica scadenza che l’utente deve utilizzare in una determinata fase di apertura del conto.

In altri casi, invece, non è necessario inserire un codice promo, sarà infatti sufficiente aprire il conto online entro una determinata data. Per evitare sorprese, è sempre consigliabile consultare con attenzione il regolamento della promozione.