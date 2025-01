Luigi Spadone nominato consigliere di Alparc: un nuovo capitolo per il Parco Nazionale della Val Grande

Il 17 gennaio 2025, durante l’assemblea generale di Alparc, tenutasi a Scuol, in Svizzera, il Parco Nazionale della Val Grande ha raggiunto un traguardo importante. Il presidente del parco, Dr. Luigi Spadone, è stato eletto consigliere dell’associazione Alparc in rappresentanza dei parchi italiani, confermando il riconoscimento delle eccellenze nella conservazione e gestione delle aree protette italiane.

Questa nomina è arrivata a pochi mesi dall’ingresso ufficiale del Parco Nazionale della Val Grande nell'associazione Alparc, una rete che riunisce i parchi alpini transfrontalieri. La posizione di consigliere attribuita a Spadone non solo valorizza il lavoro svolto dal parco, ma amplifica anche la voce italiana nelle politiche europee di tutela dell’ambiente alpino.

Spadone, con la sua esperienza trentennale nella gestione del parco, avrà il compito di portare avanti le istanze italiane, promuovendo la cooperazione tra i parchi delle Alpi e affrontando insieme le sfide comuni come la lotta al cambiamento climatico e la protezione della biodiversità. Questo incarico è un’opportunità cruciale per rafforzare il dialogo tra le realtà locali, le istituzioni e le organizzazioni ambientali, lavorando a stretto contatto per definire strategie di conservazione sempre più efficaci.