Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

Le previsioni, segno per segno, dal 31 gennaio al 6 febbraio

ARIETE: Tanti accadimenti costelleranno la settimana compreso un supporto da dare a chi sta attraversando un momentaccio… Diciamo che il momento è incasinato, che i contrattempi trasbordano o che vi agitate facilmente ma seguitate a guardare oltre dove, una volta scantonati i dispetti di un Marte dispettoso, ritornerà a splendere il sole… Uno spizzico di maretta aleggerà tra gli accoppiati mentre, per rilassare sia il corpo che la mente, uscite dalle solite quattro mura.

TORO: Qualche nativo sarà oberato da impegni implicito un andirivieni di comunicati, un bilancio da revisionare e una capa tosta da far ragionare, altri invece si barcameneranno tra dubbi e certezze annessa una discussione implicante un cooperatore, una femmina e dei quattrini anche se una novella ringalluzzirà. Stomaco incomodato o naso irritato. Weekend da degustare e fortuna da circuire mettendo al Lotto i dati di nascita di un amico o di un familiare.

GEMELLI: Transiti disordinati vi renderanno stizzosi e scompaginati. Rammentate che vedere il bicchiere mezzo pieno aiuterà a sconfiggere gli scoramenti alimentati da Saturno e che, indipendentemente dagli spleen, dai rompiscatole di turno o da qualche doloretto sparso, trascorrerete orette discrete, amplierete un raggio d’azione, vi leverete uno sfizio e riuscirete in un intento a patto di mantenere le distanze da un personaggio piuttosto ambiguo. Visita beneaccetta.

CANCRO: Ansiosi e timorosi vedrete ostacoli ovunque temendo di non riuscire ad essere all’altezza di certe situazioni… Ma suvvia…. le cosine non vanno malissimo siete soltanto voi a vacillare e a somatizzare… Una personcina dal cuore d’oro offrirà spunti di serenità e tranquillità mentre una posteriore, pur accorgendovene in un secondo luogo, vi condizionerà o deluderà, nel contempo una notiziola allibirà… Possibili contatti con enti sanitari o bancari. Gola arrossata.

LEONE: Una miriade di impegni caratterizzerà le prossime giornate lasciando esiguo spazio alla privacy e alla pace. Nel conversare e puntualizzare state calmi dando un colpo al cerchio e uno alla botte affinché nessuno si impermalisca … Le incoerenze di un conoscente vi irriteranno poi, tramite un chiarimento, rimetterete, tutte intere, le uova nel paniere. Si consiglia prudenza sulla strada e nell’uso di attrezzature varie. Fastidi all’auto. Domenica intensa.

VERGINE: Il momento è tosto ma ve la sbroglierete egregiamente poi, essendo questo un anno di cambiamenti, iniziate già sin d’ora a edificare qualcosina di costruttivo, anche se ciò dovesse comportare delle scelte per cui una volta non eravate pronti. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore, dovrete sistemare una questione pratica, effettuerete uno spostamento o tratterete con un buffissimo elemento. Sorprese da una donna. Propensione a forme influenzali.

BILANCIA: Ma qual settimana incongruente vi attende… Le impertinenze di individui strampalati, la fiacca dilagante o la tentazione di mandare a quel paese chi ha centomila pretese vi innervosirà al punto di sbottare pari a ciminiere… Pure la salute farà le bizze ma basterà curare sul nascere un disturbo per sentirvi meglio. In luoghi affollati o sul mercato attenti a non smarrire niente o venir frodati… Strani corteggiamenti lambiranno single o separati. Chiamata inaspettata.

SCORPIONE: La tensione vi renderà nervosi, irritabili, pronti a scattare per inezie o a rimanere di stucco dinanzi a soggetti reputati più sinceri ed educati. Altre magagne giungeranno da scritti, bollette, contratti, anzianotti o richieste inopinate. In ambito amichevole qualcuno sparirà dalla circolazione: soprassedete perché forse non meritava così tanta considerazione… Acciacchi da lenire consultando un dottore. Una missiva vi lascerà ammutoliti. Sorpresa domenicale.

SAGITTARIO: Di fronte ad un’angheria mostratevi superiori partendo dal presupposto che ogni sasso scagliato, pari ad un boomerang, torna al mittente… Contate inoltre sull’appoggio di amici disposti ad elargire consigli assennati e, onde evitare seccanti discussioni, in un preciso frangente, non dite tutto ciò che pensate: scatenereste fuochi e fiammate… La gestione del budget andrà controllata e una persona ricompensata. New da fuori e ripresa da eventuali malanni.

CAPRICORNO: Malgrado i problemi e un corruccio stenuante riuscirete egualmente a tagliare un traguardo variando ciò che non funge, districando una faccenda complicata o dando a chi importuna una solenne stoccata! Tra coniugi l’atmosfera sarà tesa mentre da un appartenente al sesso opposto giungerà una sorpresa… Un consulto medico è consigliabile a chi soffre di una costante indisposizione. Il week end invece sarà originale e molto particolare…

ACQUARIO: Se appartenete alla categoria dei più fragili basterà un nonnulla a mandarvi in tilt o a farvi ingigantire problematiche. Se invece siete tosti e zucconi sappiate che presto otterrete ciò che volete con tanto di meritate ovazioni. Una linguetta biforcuta tenterà di mettervi in cattiva luce ma chi vi conosce sa perfettamente da che parte stanno il torto e la ragione. La magica Luna, che il 29 gennaio si fa nuova nella vostra costellazione, regalerà un compleanno veramente speciale.

PESCI: Leggermente imbronciati sbotterete pigliandovela con il primo che capita a tiro …Sarà che il periodo non è esilarante, che siete incasinati, che vorreste che le faccende funzionassero meglio, fatto sta che propenderete a perdere il senso della prospettiva o a buttare il morale in cantina… A rincuorarvi subentreranno delle tenere emozioni, una sorpresina o una soddisfazione squisitamente personale. Digestione laboriosa, mal di schiena o acciacchi stagionali.

