Nel 2024 oltre 100 mila presenze alle Terme di Premia

E’ stato un 2024 più che positivo per le Terme di Premia, ritornate a ‘numeri’ del periodo pre Covid.

‘’Un anno nel quale abbiamo fatti registrare oltre 100 mila presenze e un buon fatturato’’ conferma Fabio Dalla Pozza, dal giugno 2023 amministratore delegato delle Terme. Dalla Pozza resta alla guida del centro termale ossolano, grazie alla proroga dell’incarico ricevuto un anno e mezzo fa.

E’ soddisfatto per come il buon momento delle Terme che, evidenzia lui stesso, ‘’sono le uniche pubbliche della nostra regione’’.

Inaugurate il primo agosto 2008, le terme di Cadarese di Premia hanno superato i momenti difficili: soprattutto quelli del covid e poi la fase dell’aumento dei costi dell’energia. Per di più oggi le Terme sono una ‘industria’ che garantisce in tutto circa 45 posti di lavoro nel cuore della valle Antigorio.

Il bilancio 2024 non è ancora stato approvato ma i numeri parlano chiaro. Oltre al tetto delle presenze, anche il fatturato è buono: tocca i 2 milioni e mezzo.

‘’Il tutto mantenendo fermi i prezzi – dice Dalla Pozza – e investendo nel miglioramento della nostra struttura’’. Con lavori che interessano la sostituzione delle piastrelle delle piscine interne, il riassetto dei servizi igienici ma, soprattutto, la parte energetica, con una nuova pompa di calore da affiancare a quella in funzione. Il tutto con un occhio attento ai bandi che potrebbero garantire altre risorse.

‘’L’area che tira di più – spiega Dalla Pozza – è quella del benessere, per questo stiamo facendo crescere l’area della spa. Forse con maggior attenzione dall’esterno verso di noi potremmo anche sviluppare di più la parte sanitaria, oggi ridotta, dove potremmo dare maggiori servizi per le cure. Questo perché il nostro obiettivo non è solo guardare al fatturato ma garantire maggiori servizi alle persone’’.