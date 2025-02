Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

129566 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca cameriere/a di sala per accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizia. Si valutano profili junior o senior con esperienza minima e autonomia negli spostamenti. Orario: mercoledì-venerdì 18:00-21:00, sabato e domenica 12:00-15:00 e 18:00-22:30. Contratto e stipendio commisurati all’esperienza. Non si offre alloggio.

129563 Studio di progettazione a Domodossola cerca Disegnatore Tecnico con conoscenza di AutoCAD, Microsoft Office e inglese intermedio. Si richiede diploma (preferibile tecnico) e precisione. Contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, orario full time.

129562 Hotel-ristorante situato al Passo del Sempione cerca collaboratrice tuttofare: ordinazioni, pulizia delle camere e sistemazione delle aree comuni. Richiesta conoscenza base di tedesco e francese, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei fine settimana. L'inserimento è stagionale, con possibilità di alloggio.

129240 Azienda di Gravellona Toce, specializzata nella produzione e installazione di serramenti, cerca impiegato tecnico. Per profili junior è previsto un contratto di apprendistato, mentre per candidati senior con esperienza contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione. Il ruolo include lettura di disegni tecnici, rilievi in cantiere e gestione ordini. Richiesto diploma di Geometra, conoscenza di Autocad e patente B.

129396 Azienda edile di Villadossola cerca addetto/a a funzioni amministrative per sostituzione maternità. Richiesto diploma di Ragioneria, esperienza preferibile e buona conoscenza informatica. Contratto a tempo determinato, full time, 8.00-18.00.

129366 Hotel Ristorante a Mozzio di Crodo cerca personale per la stagionale 2025: 1 aiuto cuoco/a, 2 cameriere/a di sala e 2 cameriere/a ai piani. Richiesta minima esperienza, autonomia negli spostamenti e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto full-time o part-time a tempo determinato per circa 7 mesi, senza possibilità di alloggio.

129269 Azienda di Anzola d'Ossola cerca addetto/a alle macchine rettilinee. Richiesta disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, precisione e uso base del pc. Offerto contratto di apprendistato per profili junior o indeterminato per profili esperti dopo periodo di prova.

129267 Studio dentistico di Domodossola cerca un/una assistente alla poltrona. Richiesto attestato di qualifica ASO, esperienza pregressa preferibile e buone capacità relazionali. Offerta di contratto part-time o full-time, con retribuzione da definire in base a esperienza

129204 Azienda svizzera con sede a Brig-Glis (Canton Vallese), cerca consulente di vendita telefonica di prodotti artigianali. Si richiede diploma, buona conoscenza del tedesco, ottima conoscenza dell'italiano, dinamismo e versatilità. Offerto contratto di prova con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

129136 Azienda di Ornavasso cerca Impiegato/a per gestione ordini clienti e fornitori, emissione schede di lavorazione, gestione commesse e fidelizzazione clienti. Richiesto diploma, conoscenza dell'inglese, competenze informatiche (Microsoft Office, GP90) e ottime doti organizzative e relazionali. Orario full-time, inserimento da valutare in base all'esperienza.

129129 Carrozzeria a Montecrestese cerca un verniciatore con esperienza, autonomia e precisione. Contratto a tempo determinato, con possibilità di indeterminato, orario full-time e retribuzione a partire da 1500€.

129098 Multinazionale settore telecomunicazioni con sede a Mergozzo cerca 3 Tecnici delle Telecomunicazioni per manutenzione e riparazione guasti e lavori in quota per posa cavi. Richiesta esperienza, patente B, autonomia negli spostamenti, predisposizione ai lavori in altezza e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto a tempo determinato full-time.

129097 Multinazionale settore telecomunicazioni con sede a Mergozzo cerca 3 escavatoristi per attività di scavo per la posa di cavi in fibra ottica. Richiesta esperienza nella mansione, patente B, abilitazione alla conduzione di macchine movimento terra, attestato MMT e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto a tempo determinato full time.

129083 Ristorante a Mergozzo cerca personale per la stagionale 2025: 1 aiuto cucina-lavapiatti, 1 cameriere/a di sala e 1 cameriere/a ai piani. Richiesta esperienza, autonomia negli spostamenti e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto full-time a tempo determinato per circa otto mesi, senza possibilità di alloggio.