Assegno unico universale: novità, aumenti e vantaggi per le famiglie

L'Inps ha annunciato nuove importanti disposizioni per l'Assegno Unico Universale (Auu) attraverso la Circolare 33 del 2025, che porta con sé aggiornamenti significativi per l'anno in corso. Tra le principali modifiche, spiccano il rinnovo automatico delle domande, l'aggiornamento dell'Isee e le maggiorazioni pensate per venire incontro alle famiglie, in particolare quelle con più figli o con necessità particolari.

Una delle novità più rilevanti è il rinnovo automatico delle domande. Chi ha già una richiesta di Auu approvata non dovrà più presentare una nuova domanda, a meno che non sia stato notificato un rifiuto, una revoca o una decadenza. Nonostante ciò, sarà fondamentale segnalare all'Inps eventuali cambiamenti significativi nella composizione del nucleo familiare, come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio già presente. L’INPS invierà apposite comunicazioni per gestire questi casi e garantire che l'importo dell'assegno venga calcolato correttamente.

Inoltre, per ottenere l'importo esatto dell'Assegno Unico Universale, sarà necessario aggiornare l'Isee per il 2025. Se non verrà presentato il nuovo Isee entro marzo, l'importo che verrà erogato sarà quello minimo. Tuttavia, per chi presenterà l'Isee aggiornato entro il 30 giugno 2025, gli importi verranno ricalcolati e verranno restituiti eventuali arretrati. Le famiglie potranno richiedere l'Isee aggiornato facilmente, utilizzando il Portale Unico Isee, l'App Inps Mobile o rivolgendosi a un Patronato.

Per quanto riguarda gli aumenti e le maggiorazioni, l’Inps ha previsto degli adeguamenti per il 2025, in risposta all’incremento del costo della vita. In particolare, i genitori con figli sotto l'anno di vita vedranno un aumento del 50% dell'importo dell'assegno. Le famiglie con almeno tre figli e un Isee che non supera i 45.939,56 euro potranno beneficiare di un incremento del 50% per i bambini tra 1 e 3 anni. Inoltre, le famiglie con almeno quattro figli avranno una maggiorazione fissa di 150 euro al mese. Infine, è prevista una maggiorazione transitoria per i mesi di gennaio e febbraio 2025, destinata a chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro e ha ricevuto l'Assegno per il Nucleo Familiare nel 2021.