Findomo Pediacooph24, vittoria al fotofinish

Successo in volata per la Findomo Pediacooph24, che ha superato per 71-68 lo Sporting Borgomanero. Senza Donaddio e Cerutti, il protagonista è stato Maurizio Realini, autore di 24 punti e delle giocate decisive nel finale. Insieme a lui, in doppia cifra Carusi con 17 punti e Frank con 12.

Partita in cui Domo era partita a razzo, concludendo il primo quarto sul più 11, sul 23-12. Poi nel secondo quarto la reazione agognina, con gli ospiti a meno due all'intervallo grazie alle giocate di Osagie, Martino e Fatone. Terzo quarto in cui lo Sporting ha anche messo il naso avanti: la Cestistica non ha sbandato, ha tenuto e si è riportata in vantaggio, gestendolo fino al 40'.

"Bella vittoria, che conferma la crescita del gruppo: non era facile vincere senza due pedine importanti come Donaddio e Carusi, ma lo abbiamo fatto e ne sono molto soddisfatto. Ora giocheremo ancora in casa domenica con i Rices Vercelli: una partita sulla carta abbordabile prima del derby al Pala Bagnella del turno successivo. Non dobbiamo però abbassare la guardia" l'ammonimento ai suoi del presidente Nicola Guerra.