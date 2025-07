Successo per l’undicesima edizione di “Basket al Badu”

Due giornate intense di sport, sole e grande partecipazione hanno decretato il successo della undicesima edizione di Basket al Badu, il tradizionale torneo estivo organizzato in collaborazione con la Cestistica Domodossola presso il campo del Badulerio, recentemente ristrutturato.

Sabato 28 giugno è andato in scena il torneo junior, con sei squadre iscritte: “Un momento molto importante sia per la Cestistica che per la cittadinanza”, ha commentato il presidente Nicola Guerra. Un’occasione speciale anche per inaugurare il campo appena rinnovato e intitolato ad Alessio Spadazzi.

Domenica 29 spazio al torneo senior, partito dalle 9 del mattino e conclusosi verso le 18 con le finali: sedici le squadre partecipanti, provenienti da tutto il Vco, dal basso Piemonte e anche da Milano. “Due giornate piene di sole e passione per il basket — ha aggiunto Guerra — siamo molto soddisfatti, anche grazie al meteo”.

Il presidente ha voluto ringraziare tutti gli sponsor, lo staff organizzativo e i membri della Cestistica Domodossola, sottolineando lo spirito di squadra che rende possibile l’evento anno dopo anno: “Speriamo di poter continuare a far crescere il basket in Ossola, con il supporto di tutti”.