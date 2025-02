Pietre ornamentali, le imprese estrattive ossolane incontrano il ministro Zangrillo

Nei giorni scorsi il presidente Gianluca Odetto del tavolo unitario di coordinamento del comparto pietre ornamentali istituito presso Confartigianato Imprese Piemonte ha incontrato a Roma il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e il senatore Roberto Rosso, componente delle commissioni trasporti e lavori pubblici, per parlare di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure amministrative di autorizzazione per l’attività estrattiva.

L’incontro è stato anche l’occasione per sottolineare, insieme al presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli e il segretario Enzo Mammoli, l’importanza economica che riveste il settore per il tessuto produttivo piemontese con i due bacini di Luserna-Bagnolo e del Verbano Cusio Ossola. A latere dell’incontro i due rappresentanti del governo sono stati omaggiati con un prodotto artistico realizzato con il materiale estratto dalle cave del nostro territorio.

L’agenda romana ha previsto, inoltre, una mattinata di lavoro al ministero per parlare di vincoli nelle aree Zps che bloccano lo sviluppo delle attività in montagna e della durata delle autorizzazioni, non confacenti con i piani di investimento delle aziende.

Odetto, a nome delle associazioni locali Assograniti Vco, Consorzio di Rorà, e Associazione Cavatori di Bagnolo, che insieme costituiscono il gruppo cave in Confartigianato Imprese Piemonte, ha rimarcato l’importanza che riveste il settore nell’economia delle aree montane e l’urgenza di lavorare per il piano regionale delle attività estrattive piemontese: “Nelle aree montane del cuneese a Bagnolo, a Luserna e Rorà nel torinese e in Ossola, il settore impiega quasi un lavoratore su 3 - nei comuni sotto i 1.000 abitanti - tra occupazione diretta e indiretta. In Ossola esistono documenti in cui si parla di cave sin dal 1300”.