Assegno unico: scadenza imminente per rinnovare l'Isee e rischio importo minimo

Le famiglie che beneficiano dell'assegno unico universale, circa 5,9 milioni di nuclei per un totale di 9,4 milioni di figli, hanno meno di 15 giorni per rinnovare l'Isee, l'indicatore che modula gli importi spettanti in base alla situazione economica del nucleo familiare. Se non viene aggiornato entro il 28 febbraio, dal mese di marzo scatta automaticamente la quota minima dell'assegno, che per il 2025 sarà di 57,5 euro al mese per ogni figlio a carico sotto i 21 anni.

I beneficiari devono affrettarsi poiché l'Inps sta rilasciando le attestazioni Isee con tempi più lunghi del solito: i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) segnalano ritardi fino a 10-15 giorni per ottenere un Isee ordinario, mentre in passato la tempistica media si aggirava intorno ai 3-4 giorni. Questo potrebbe compromettere la possibilità di evitare il pagamento della quota minima.

Nel 2025, l'assegno unico sarà rivalutato dello 0,8%, con un incremento previsto per tutti gli importi in base all'adeguamento annuale al costo della vita. Attualmente, oltre la metà dei beneficiari (il 51%, pari a 4,87 milioni di figli) riceve la quota massima dell'assegno, che nel 2025 supererà i 200 euro mensili (201 euro per figlio minorenne e 97,7 euro per figli tra i 18 e i 21 anni con Isee sotto i 17.227 euro).