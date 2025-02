Hpv, open day vaccinale sul territorio

L'Asl del Vco organizza a Domodossola, Verbania e Crusinallo di Omegna una open day, nella giornata di venerdì 7 marzo dalle 9.00 alle 12.00, per ricevere gratuitamente a vaccinazione contro il virus dell'Hpv.

L’Hpv, acronimo di Human Papilloma Virus, è un virus infettivo per l’uomo che può causare verruche e condilomi o addirittura tumori principalmente dell’apparato riproduttivo femminile e maschile. Il virus è estremamente diffuso nella popolazione, pertanto l'Asl Vco offre gratuitamente la vaccinazione alle ragazze dai 10 anni compiuti ai 32 anni e ai ragazzi dai 10 ai 29 anni. Per altre categorie la vaccinazione gratuita è offerta senza limiti di età.

Le vaccinazioni si eseguono presso gli ambulatori vaccinali dell'Asl: a Domodossola in via Scapaccino 47, a Crusinallo di Omegna in via IV Novembre 294, a Verbania in viale Sant'Anna 93. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 0324 491602. Non è necessaria la prenotazione.