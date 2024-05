'Di corsa verso il Brasile', competizione solidale a Ornavasso

Torna ad Ornavasso la corsa solidale a favore del progetto “Parceiro Solidario” della città di Feira de Santana – Bahia – che ha creato uno spazio di aggregazione, educazione e aiuto per bambini e adulti delle favelas. Secondo progetto, non meno importante: La missione di Pacaraima al confine con il Veneuela dove ogni giorno vengono accolti migliaia di rifugiati in fuga dalle drammatiche condizioni del loro paese.

La corsa, che originariamente era fissata per giovedì 16 maggio. è stata rinviata per pioggia si svolgerà lunedì 20 maggio alle ore 20.00 con partenza dalla palestra comunale di Ornavasso. Per info: 347/8035578.