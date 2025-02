A Ornavasso scenette e barzellette in dialetto

A Ornavasso questa sera protagoniste scenette e barzellette in dialetto ornavassese: a partire dalle 21 al Cinema Teatro Corso, come da tradizione, si terrà lo spettacolo "Quàtar ghignàdi par Carnuàl". Il Carnevale proseguirà sabato sera dalle 21 con il "Vell" nei vari bar, e poi dalle 23 ci sarà il grande veglione al Mid, con servizio trenino fino alle 3 del mattino.

Domenica la tradizionale sfilata dei ragazzi organizzata dall'Oratorio don Ottorino. Lunedì 3 marzo anche veglione nei bar dalle 21 e martedì 4 marzo dalle 14 risotto in piazza, con anche il pranzo in Società Operaia con risotto e salamini solo su prenotazione, e la tradizionale distribuzione in piazza e l'assaggio dei Reali dalle 14.