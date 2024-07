Asl Vco, rinnovato il servizio di reperibilità micologica

È stato rinnovato il servizio di reperibilità micologica di supporto agli ospedali del territorio delle aziende sanitarie locali Vco, Novara e Vercelli in caso di intossicazione da funghi.

Il servizio sarà attivo dal 1° luglio al 29 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 8.00 di ogni giorno feriale e dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo per i festivi e il sabato.

I turni sono assicurati da tecnici della prevenzione esperiti micologi, formati in diagnosi microscopica fungina attraverso corsi regionali e di provata esperienza nel campo, dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie Vco, Novara e Vercelli.

I turni prevedono la rotazione degli esperi micologi, secondo un calendario che sarà stabilito dagli stessi, in accordo con i dirigenti responsabili delle strutture di rispettiva assegnazione, in modo da garantire un’omogenea distribuzione di turni.

L’intervento è attivato dai Dea ospedalieri dei territori di competenza delle aziende sanitarie e dal 118. L’esperto micologo garantirà l’intervento nel minor tempo possibile; eseguirà la diagnosi sul materiale fungino (materiale fresco, secco, conservato, cucinato e/o biologico) per fornire in seguito la risposta al personale sanitario richiedente. Il micologo potrà avvalersi della collaborazione di uno dei colleghi, ove ne ravvisi la necessità, a seguito di più chiamate in contemporanea o in casi particolarmente complessi.

Nei giorni lavorativi, all’interno dell’orario di servizio, nel caso di emergenza o per consulenza intervengono i micologi del Sian contattando i numeri: Domodossola 0324 491683 / 491677 – Omegna 0323 868020 / 868040 – Verbania 0323 541441.