Carnevale, a Trontano le nozze tra Garatun e Scanàa

Anche Trontano si prepara al Carnevale. Sabato 1° marzo alle 15.30 davanti al municipio si celebrano le nozze tra Garatun e Scanàa, le tradizionali maschere del paese. Al termine del matrimonio tutti all’area feste per un pomeriggio di giochi dedicato ai bambini e organizzato dal gruppo giovani. Alle 18.00, poi, distribuzione di polenta e alle 20.30 tombolata in compagnia. La serata prosegue, dalle 22.00, con la musica di Chaos in the Street.