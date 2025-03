Enrico Borghi nominato da Matteo Renzi vicepresidente di Italia Viva

Italia Viva ha ufficializzato la nomina del senatore Enrico Borghi e del deputato Davide Faraone come nuovi vicepresidenti del partito. La decisione, maturata durante la cabina di regia di venerdì scorso, si inserisce nella strategia di rafforzamento della presenza del partito su tutto il territorio nazionale.

“Il presidente Matteo Renzi ha nominato vicepresidenti di Italia Viva il senatore Enrico Borghi e il deputato Davide Faraone” recita il comunicato ufficiale diffuso dal partito.

Il senatore ossolano, già capogruppo a Palazzo Madama per il partito di Renzi, ha accolto con entusiasmo l’incarico, esprimendo sui social la propria soddisfazione: "Un gesto che mi onora e mi impegna", ha scritto, sottolineando l’importanza di restituire alla politica «speranza, empatia, fiducia nel futuro.

Il passaggio da PD a Italia Viva

Enrico Borghi, figura di spicco nel panorama politico italiano, è approdato a Italia Viva nel maggio 2023, lasciando il Partito Democratico dopo un lungo percorso all'interno della formazione di centrosinistra. Il suo addio al PD è stato motivato da divergenze politiche e strategiche, in particolare riguardo alle alleanze e alla linea del partito.

L’ingresso in Italia Viva ha rappresentato per Borghi un’occasione per continuare il proprio impegno politico in un contesto più in sintonia con le sue idee. La sua nomina a vicepresidente conferma il ruolo centrale che il senatore ha assunto all'interno del partito guidato da Matteo Renzi, rafforzando ulteriormente la struttura di leadership della formazione centrista.

Con questa nuova responsabilità, Borghi avrà il compito di contribuire alla crescita di Italia Viva, lavorando per consolidare il partito e ampliarne il consenso su scala nazionale.