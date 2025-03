Imprenditoria femminile: in leggero calo le attività del Vco gestite da donne

Ammontano a 16.321 unità, il 22,6% delle imprese totali del Piemonte Nord Orientale, operano prevalentemente nel commercio, nei servizi alla persona e nel turismo e sono guidate da donne straniere nell’11,9% dei casi e da giovani under35 nel 9,7%: sono questi i tratti salienti delle imprese femminili delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Nel Verbano Cusio Ossola il totale delle imprese femminili registrate al 31 dicembre 2024 è di 2.824 unità, il 23% del totale provinciale. Rispetto alla consistenza del 2023 (pari a 2.836 unità) si registra un tasso di variazione del -0,2%, calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio.

Dall’analisi per attività economica emerge un calo nel settore più rappresentativo dell’imprenditoria femminile provinciale, ossia il commercio (-2,8%), mentre i servizi di alloggio e ristorazione, secondo comparto in termini di numero di imprese, registra una crescita del +2,6%. Aumentano anche le altre attività dei servizi (+3,1%) e le attività immobiliari (+6,6%), sebbene queste ultime presentino valori assoluti più bassi. Diminuiscono, invece, le attività manifatturiere (-4,3%) e l’agricoltura (-3,0%).

Sotto il profilo della forma giuridica, l’impresa individuale si attesta come forma più diffusa, con una percentuale del 68,3% sul totale delle imprese femminili, superiore alla corrispondente quota calcolata per tutte le imprese provinciali e pari al 57,3%, evidenziando una spiccata tendenza verso una forma di impresa meno onerosa e più semplificata. Seguono le società di capitale (17,3% contro una frequenza complessiva del 21,4%) e quelle di persone (12,4% contro un dato complessivo provinciale del 18,9%).

“Il bilancio demografico 2024 delle imprese femminili dell’Alto Piemonte risulta sostanzialmente allineato a quello dell’intero tessuto produttivo territoriale, evidenziando lievi variazioni negative, ma con numeri assoluti ridotti - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. Le sfide per chi fa impresa sono tante e spesso lo diventano ancora di più per le donne che si mettono in proprio: per questo la Camera di Commercio organizza ogni anno iniziative di formazione e di aggiornamento per sostenere le imprenditrici del territorio, realizzate grazie al suo comitato per l’imprenditoria femminile”.

Elisabetta Belletti, presidente del comitato, aggiunge: “Per il 2025 stiamo lavorando, tra le altre attività, ad una nuova edizione del corso “Donne nei consigli di amministrazione”, visto il grande successo registrato lo scorso anno sia in termini di candidature che di soddisfazione delle partecipanti. Nel mese di marzo prenderà inoltre il via un’iniziativa di carattere nazionale promossa da Unioncamere, “Donne in digitale”, che prevede due percorsi di formazione gratuita pensati per migliorare le competenze digitali e accrescere la professionalità manageriale delle donne che fanno impresa e delle lavoratrici, anche e soprattutto in ottica di contrasto al gender gap”.

L’iniziativa “Donne in Digitale” si inserisce nell’ambito del piano nazionale per la promozione dell'imprenditorialità femminile promosso dal ministero delle imprese e del made in Italy e realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere: i due percorsi di formazione si svolgeranno, con i medesimi contenuti, nei mesi di marzo e aprile e sarà possibile iscriversi entro l’8 marzo (prima edizione) e il 22 marzo (seconda edizione).