Tre atleti del Gsh Sempione 82 alle Paralimpiadi di Parigi

Sono tre gli atleti che vestono maglia Gsh Sempione 82 Asd-Aps che prederanno parte alle prossime Paralimpiadi 2024, in programma a Parigi dal 28 agosto all’8 settembre.

Inizialmente figuravano tra i convocati della nazionale italiana di atletica paralimpica solo due di loro, ma a seguito dell’impossibilità di uno dei membri della delegazione di prendere parte alla spedizione a causa di problemi di salute, il direttore tecnico ha riassegnato quel posto all’atleta designato come prima riserva. Sono dunque Monica Graziana Contrafatto, Marco Cicchetti e Riccardo Bagaini a partire alla volta della capitale francese.

Per la plurimedagliata atleta quarantatreenne siciliana, che da due stagioni ha scelto di gareggiare con Sempione 82, si tratta di una riconferma: alla sua terza paralimpiade Monica punta a avvalorare il suo ottimo stato di forma frutto del lavoro svolto negli ultimi anni con il tecnico Marta Oliva, ed è pronta a far tornare a sognare il mondo intero con la gara che a Tokyo 2020 ha scritto la storia paralimpica insieme alle compagne di squadra Martina Caironi e Ambra Sabatini, che hanno fatto in modo che quella dei 100m femminili T63 sia diventata una delle gare più attese di tutta la paralimpiade.

Seconda volta in quella che è la gara più importante di tutte per Marco Cicchetti: a differenza di Tokyo, in cui l’atleta si è misurato solo nella disciplina del salto in lungo a categorie accorpate (T64/62/44), quest’anno parteciperà anche alla gara dei 100m T44, gara inserita in calendario mondiale lo scorso anno, e che potrebbe portare a Marco grandi soddisfazioni. Ad attenderlo ci saranno i grandi campioni americani, il campione paralimpico tedesco Markus Rehm e soprattutto il pari categoria sudafricano Mhlongo.

Per Riccardo Bagaini la strada è stata un po’ più difficile: in qualità di prima riserva, il ragazzo di Orta potrà finalmente realizzare il suo sogno di partecipare alle Paralimpiadi. Correrà quella che ormai è diventata la sua specialità, ovvero i 400m categoria T47, gara in cui si troverà ad affrontare campioni pluripremiati come il maroccchino Ayoub Sadni e il brasiliano Petrucio Ferreira dos Santos.

Un grande riconoscimento per tutti e tre gli atleti che nelle ultime stagioni hanno fatto vedere quanto tenessero a questa competizione dimostrando sul campo ciò per cui hanno lavorato insieme ai loro tecnici personali. Figura, tra l’altro, tra le riserve anche un altro atleta della squadra ossolana, Alessandro Ossola, già paralimpico a Tokyo 2020. La speranza per lui è che l’IPC possa assegnare all’Italia un altro slot di partecipazione. L’appuntamento è quindi allo Stade de France, scenario che ospiterà le gare di atletica e che siamo sicuri possa regalare emozioni che resteranno nella storia dello sport.

Questo il programma delle gare: per Marco Cicchetti, il 31 agosto le batterie dei 100 metri, mentre il 1° settembre l’eventuale finale; il 4 settembre, invece, il salto in lungo. Per Riccardo Bagaini i 400 metri il 6 settembre, con eventuale finale il 7 settembre. Monica Contrafatto correrà i 100 metri il 7 settembre.