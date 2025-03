Coldiretti Piemonte: sbloccati 55 milioni per la gestione del rischio nelle imprese agricole

Al via ai pagamenti per la gestione del rischio per 55 milioni, che seguono la prima tranche di 41 milioni erogata a febbraio, rappresenta una misura importante per le imprese agricole e risponde alle richieste avanzate con la mobilitazione Coldiretti del gennaio scorso davanti alla Prefettura di Torino, con la partecipazione di migliaia di agricoltori piemontesi. E’ quanto afferma Coldiretti Piemonte in occasione dell’annuncio del secondo Decreto da parte di Agea.

“L’arrivo dei fondi è un’importante iniezione di liquidità per le imprese agricole, reduci da una serie di annate segnate da siccità e maltempo, ma costrette anche a dover fronteggiare l’aumento dei costi di produzione a causa della difficile situazione internazionale”, dichiarano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale

Il mancato pagamento dei fondi per le assicurazioni gravava su migliaia di aziende agricole ma anche sui Consorzi di Difesa, trovatisi a dover fronteggiare gravi perdite economiche a causa di eventi atmosferici sempre più estremi e imprevedibili, che solo lo scorso anno sono costati ben 9 miliardi nelle campagne italiane. Da qui la mobilitazione Coldiretti che ha portato alla costituzione di una task force, promossa dal Ministro dell’Agricoltura e dal Direttore generale di AGEA, e ha consentito di sbloccare una situazione annosa.

“Il prossimo obiettivo è lavorare a una profonda riforma delle agevolazioni del sistema assicurativo per l’agricoltura”, concludono Brizzolari e Rivarossa.