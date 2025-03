Crescita nella manifattura del Vco: +1,7% nel quarto trimestre 2024

Nel quarto trimestre 2024, il sistema manifatturiero del Vco ha registrato un notevole incremento nella produzione industriale, con una crescita del 1,7%, il migliore risultato a livello piemontese. Questo positivo andamento è il risultato di diverse dinamiche settoriali. In particolare, il settore metalmeccanico ha visto una crescita significativa (+2,7%), con l’industria dei metalli che ha registrato un aumento ancor più consistente (+3,4%). Le altre industrie manifatturiere hanno segnato un +1,6%, contribuendo ulteriormente al buon esito complessivo.

Tuttavia, non tutti i comparti hanno mostrato segni di espansione. La chimica-gomma-plastica ha subito una marcata flessione, con una contrazione del 5,3%, un dato che ha influito sul risultato complessivo in modo negativo, ma che non ha compromesso la performance generale della provincia.

Per quanto riguarda gli ordinativi, i dati sono contrastanti: mentre gli ordinativi interni sono cresciuti moderatamente (+0,6%), quelli esteri hanno registrato una flessione più significativa (-3,6%). Ciò riflette un'andamento disomogeneo tra i diversi settori e le classi dimensionali delle imprese. Nonostante questa differenza, il fatturato totale ha registrato un incremento del 1,2%, con una crescita sia nella componente interna (+1,1%) che in quella estera (+1,5%).

L’analisi conferma la resilienza del territorio, che nonostante le difficoltà incontrate da alcuni settori, ha saputo cogliere opportunità di crescita, mantenendo un risultato complessivo positivo. Questo risultato, in particolare, sottolinea la capacità del Vco di affrontare le sfide economiche globali, grazie alla forza dei suoi settori tradizionali e alla spinta verso l'innovazione e la competitività.