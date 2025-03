Lavoro, tutte le opportunità della settimana nel Vco

130456 Azienda tessile ad Anzola d'Ossola cerca sarto/a di confezione per analizzare e ottimizzare i tempi produttivi. Preferibile esperienza pregressa, capacità di analisi, precisione e conoscenza base di inglese e francese. Contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova o apprendistato per profili junior.

130192 Azienda edile di Mergozzo specializzata in ponteggi cerca 3/4 apprendisti per attività di montaggio e smontaggio ponteggi, movimentazione e trasporto materiali, carico e scarico. Richiesta prestanza fisica e buona manualità. Contratto di apprendistato, orario full time. 130185 Studio commercialista di Santa Maria Maggiore cerca addetto/a alla contabilità e alle dichiarazioni fiscali. Si richiedono esperienza pregressa, diploma di Ragioneria o laurea affine, conoscenze di base in contabilità e degli strumenti informatici. Contratto full time 8-18.

130128 Rivenditore di sistemi industriali, bilance da negozio e registratori di cassa per industria alimentare ricerca un tecnico per installazione, manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature. Sede a Omegna, orario full time. Richiesta patente e diploma.

129979 Panificio di Domodossola cerca 1 aiuto panettiere/a, obiettivo assunzione stabile. Si propone periodo formativo per chi non avesse esperienza ma forte motivazione per imparare il mestiere. Autonomia negli spostamenti, orario lun/sab dalle 23.00 alle 6.00 a.m.