Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

131314 Residenza per anziani a Bannio Anzino cerca addetto/a pulizie per incarico part-time di 25 ore settimanali. Attività di sanificazione ambienti e igiene spazi comuni, con turni distribuiti su tutta la settimana, inclusi i weekend. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con cooperativa sociale.

131308 Ristorante con ampio giardino e dehor a Ornavasso cerca tuttofare da inserire in tirocinio. Mansioni di manutenzione del verde e supporto in cucina. Richiesta disponibilità full time, conoscenza italiano e autonomia negli spostamenti.

131283 Agenzia assicurativa cerca impiegato/a per nuova filiale in apertura a Domodossola. Requisiti indispensabili: Diploma, buon uso PC, buone doti relazionali e disponibilità immediata. Si propone contratto a tempo indeterminato dopo un periodo di prova in affiancamento al personale qualificato.

131282 Industria che produce componenti medicali situata a Raron nel Canton Vallese cerca 7 operai metalmeccanici, richiesta capacità uso macchine CNC, buon livello di tedesco, carta identità valida per espatrio. Contratto in somministrazione per il primo periodo, massima serietà e affidabilità. 4900 chf + indennità di circa 700 chf per l’indennità di turno.