Silent Hill f: nuovi dettagli e trailer svelati durante l'evento virtuale

Konami ha presentato un nuovo trailer di Silent Hill f e rivelato i primi dettagli sul gioco, sviluppato da NeoBards Entertainment. Ambientato negli anni '60 nella cittadina giapponese di Ebisugaoka, il survival horror segue Hinako Shimizu, una studentessa che deve affrontare una città trasformata in un incubo a causa di una nebbia misteriosa. Tra enigmi complessi e creature grottesche, Hinako lotterà per sopravvivere. Il gioco è scritto da Ryukishi07 (autore di When They Cry), con la colonna sonora di Akira Yamaoka e Kensuke Inage. Il design artistico è a cura di kera, mentre dai e xaki hanno collaborato alla musica. Silent Hill f non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S.