Level Up. GTA VI rinviato al 2026: Rockstar promette qualità e rilascia un nuovo trailer a sorpresa

Brutte notizie per i fan in attesa di tornare a Vice City: Grand Theft Auto VI è stato ufficialmente rinviato al 26 maggio 2026. L’annuncio arriva direttamente da Rockstar Games, che ha comunicato la nuova data di uscita per PS5 e Xbox Series X|S, lasciando ancora in sospeso eventuali informazioni su una versione per PC.

"Ci dispiace molto che il lancio arrivi più tardi del previsto," si legge nel comunicato ufficiale. "L’entusiasmo che circonda ogni nuovo capitolo di Grand Theft Auto è per noi motivo di grande orgoglio. Vi ringraziamo per il vostro supporto e la vostra pazienza: stiamo lavorando duramente per offrire il livello di qualità che meritate. Con ogni nostro gioco cerchiamo di superare le aspettative, e GTA VI non sarà da meno."

Nonostante il rinvio, Rockstar ha voluto addolcire la pillola con una sorpresa: è stato pubblicato un nuovo trailer che svela alcune anticipazioni su trama, personaggi e ambientazioni del prossimo capitolo della saga. Un assaggio che riaccende l’hype, nell’attesa di tornare a esplorare le strade di una Vice City reinventata per la nuova generazione.