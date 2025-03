"Donne nei cda": al via il nuovo corso dedicato all'imprenditoria femminile

Al via la nuova edizione del corso per imprenditrici, libere professioniste e lavoratrici organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dal suo comitato per l’imprenditoria femminile, in collaborazione con Istud Business School. L’iniziativa si rivolge sia a donne che intendono candidarsi per la prima volta nel consiglio di amministrazione di società pubbliche e private sia ad amministratrici che già siedono nei consigli e desiderano rafforzare le proprie competenze e motivazioni.

“La prima edizione del corso, lanciata lo scorso anno, ha riscosso grande successo, sia in termini di adesioni sia di risultati raggiunti dalle partecipanti, che hanno molto apprezzato il livello qualitativo della proposta formativa”, commenta Elisabetta Belletti, presidente del comitato imprenditoria femminile. “Si tratta di un percorso strutturato e qualificante che grazie all’iniziativa della Camera di Commercio è stato organizzato anche quest’anno con partecipazione gratuita: il nostro intento è quello di offrire alle professioniste del territorio un’opportunità di valore per la propria crescita personale e professionale, con benefici positivi e concreti anche per le società, che potranno contare su amministratrici ancora più competenti e preparate”.

Il percorso, basato sulla metodologia “blended learning”, prevede 2 incontri in presenza e 5 moduli formativi online, con fruizione sincrona e asincrona dei contenuti didattici, per un totale di oltre 30 ore di formazione. Governance aziendale, gestione del rischio, business acumen, gestione delle relazioni e self empowerment sono gli argomenti principali che verranno trattati dai docenti di Istud: al termine del percorso è previsto il rilascio di open badge, a fronte di una frequenza pari ad almeno l’80% e al superamento di un test finale. Le partecipanti saranno inoltre inserite in una “Community of Practice” per favorire la visibilità dei profili professionali e agevolare logiche di networking.

L’iscrizione al corso è gratuita e saranno ammesse fino ad un massimo di 15 partecipanti, residenti o che operano nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli: le candidature verranno accolte in ordine cronologico di invio, previo superamento di valutazione di ammissibilità per titoli e motivazioni.

Tutti i dettagli su invio delle candidature e contenuti del corso saranno illustrati durante un incontro online in programma lunedì 31 marzo alle 15.00, a cui è possibile iscriversi dal sito della Camera di Commercio www.pno.camcom.it, dove è anche possibile consultare i profili delle partecipanti alla prima edizione.

Maggiori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del Comitato imprenditoria femminile all’indirizzo e-mail promozione@pno.camcom.it oppure al numero 0321.338.265.