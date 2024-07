All'UniversiCà di Druogno proseguono i festeggiamenti per il centenario della Vigezzina

Primo appuntamento culturale dell’estate 2024 al polo museale UniversiCà di Druogno. Sabato 20 luglio alle 17.00, nell’ala est della ex colonia montana, proseguiranno le celebrazioni per il centenario della Ferrovia Vigezzina. Sarà infatti presentata la mostra fotografica “VigezzinaCentoAnni” di Camera Torino e il portale multimediale di Fondazione UniversiCà “Viaggio Racconto”, realizzato nell’ambito delle celebrazioni della Domodossola-Locarno, che accompagna i viaggiatori con aneddoti, racconti, informazioni storiche e curiosità. Dopo i saluti istituzionali, Barbara Bergaglio del Centro italiano per la fotografia Camera Torino, illustrerà l’esposizione che racconta con immagini e materiali d’archivio la storia della linea a scartamento ridotto. Seguirà l’intervento di Gianni Dal Bello della Fondazione UniversiCà sulle attività del portale, raggiungibile con un Qr-code posto sui vagoni e nelle stazioni, con numerosi contributi che consentono ai viaggiatori di immergersi in cento anni di storia non solo della ferrovia, ma di tutta la Val Vigezzo facendo conoscere i principali personaggi e avvenimenti che hanno caratterizzato questo luogo dell’alto Piemonte. La mostra e il polo museale con il Museo Vivo sulla civiltà alpina e gli allestimenti tematici saranno visitabili a luglio nelle giornate di sabato e domenica; dal 1° al 18 agosto tutti i giorni e nelle giornate del 24, 25, 31 agosto e 1° settembre. Le aperture avverranno dalle ore 14.oo alle 18.00.

Successivo appuntamento all’UniversiCà sarà il 27 luglio alle 17.00, con il programma di “Me.Mo memorie&montagne” che proporrà “Dal rogo al focolare: canti e leggende sotto il Cervandone” a cura dei Viaggiatori Ignoranti. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.universica.it o chiamare il numero 0322 65182.