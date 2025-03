Mercato auto: vendite in calo in tutte le province piemontesi, Vco compreso

Immatricolazioni giù in Piemonte nel febbraio 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A dirlo sono gli ultimi dati diffusi da Anfia ed elaborati dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. A tenere a galla la nostra regione, scesa da 16.896 a 15.687, è stata la sola provincia di Torino, dove le macchine messe in strada sono state 13 mila contro 11.141. Male sia Vco sia i “cugini” novaresi: da 317 a 296 nella provincia Azzurra, da 865 a 748 nella “ex madre”.

In linea più generale, sono crollati i diesel, mentre hanno recuperato i modelli a benzina e i motori ibridi. Il dato complessivo di febbraio 2025 nel rapporto con febbraio 2024, va detto, è comunque in lieve aumento, ma non abbastanza da recuperare il terreno perso a gennaio. Nel consueto sguardo sulla top 10 in Piemonte, per quanto riguarda le vendite sul podio si è confermata la Fiat Panda (3.456), seguita a distanza dalla Citroen C 3 (1.820), terza posizione per la Jeep Avenger (775).

Nel Vco: 21 Panda, 15 Peugeot 208 e 14 Citroen C 3. Infine, una curiosità estrapolata dai dati Anfia: è cresciuto il mercato dell’auto a nolo. Le vetture in affitto, infatti, sono state 8.916 contro le 5.579 del febbraio 2024.