Produzione industriale, Confcommercio: "Dai positivi, la nostra economia dimostra vivacità"

“Il miglioramento della produzione industriale registrato ad aprile è un segnale di come la nostra economia, pur in un contesto di grandi difficoltà, continui a mostrare importanti segnali di vivacità”. Così l’ufficio studi di Confcommercio commenta gli ultimi dati Istat sulla produzione. “Al netto dei puntuali movimenti congiunturali si rileva come, dopo il picco negativo toccato nella parte finale del 2024, l’inizio del 2025 sia stato caratterizzato da una marginale tendenza al recupero. Tendenza che sembra coinvolgere in misura importante i beni di consumo. Elemento che potrebbe sottendere un andamento più brillante dei consumi nei prossimi mesi permettendo il raggiungimento di una crescita del Pil, nel complesso dell’anno, dello 0,8%”.