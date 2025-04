Cobolli-Baez: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Flavio Cobolli va a caccia del suo primo titolo Atp. Il tennista azzurro è impegnato oggi, domenica 6 aprile, nella finale del torneo 250 di Bucarest, dove affronterà l'argentina Sebastian Baez, numero 36 del mondo. Per Cobolli si tratta della seconda finale Atp della carriera, dopo essere stato battuto lo scorso agosto al 500 di Washington dallo statunitense Sebastian Korda.

La sfida tra Cobolli e Baez è in programma oggi, domenica 6 aprile, a partire dalle ore 13. Tra i due tennisti non ci sono precedenti, quello di Bucarest sarà quindi la loro prima partita da avversari.

Cobolli-Baez sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, e disponibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.