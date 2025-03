A Sion la mostra fotografica "Mattmark 1965-2025": 60 anni dopo la tragedia

Lunedì 31 marzo, in occasione delle celebrazioni dedicate al 60° anniversario della tragedia di Mattmark, l’Associazione Italia- Vallese inaugura la mostra fotografica “Mattmark 1965-2025".

Tragédie dans la montagne” presso la scuola professionale, commerciale e artigianale (Epca) di Sion (Vallese) in via de France, 25. L’esposizione ha ricevuto l’alto patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Berna, del Consolato Generale d’Italia a Ginevra e del Governo del Canton Vallese. Alla manifestazione parteciperà Gian Lorenzo Cornado (Ambasciatore d'Italia a Berna), Nicoletta Piccirillo (Console Generale d'Italia di Ginevra) e Franz Ruppen (Presidente del Governo del Cantone Vallese).

Per l’occasione sarà proiettato anche il docufilm realizzato da Nicolas Brun e Stéphane Marti. Inoltre, uno spazio speciale verrà riservato alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza sui cantieri. La mostra sarà visibile fino al 15 aprile nei seguenti orari: 8-12 e 14-18.30 (chiusa il fine settimana). L’Associazione Italia- Vallese ringrazia calorosamente Rai, Rts e Rsi, per aver messo a disposizione i documenti e il materiale per realizzare la mostra.