La foto di Giulia Cecchettin rubata dall'altare della chiesa di Saonara nel padovano recuperata a casa di un 70enne residente nel Vco

Un'immagine di Giulia Cecchettin è stata sottratta dall'altare della chiesa parrocchiale di San Martino a Saonara, in provincia di Padova. Il parroco, don Francesco Silvano Monetti, ha denunciato il furto ai carabinieri dopo aver notato l'assenza della fotografia della giovane di Vigonovo (Venezia), uccisa nel novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

La segnalazione del furto è giunta dallo zio di Giulia tramite un post su Facebook, che ha suscitato l'attenzione delle autorità. I carabinieri di Legnaro hanno immediatamente avviato indagini approfondite, analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne alla chiesa. Le immagini hanno mostrato un uomo avvicinarsi all'altare e prelevare la cornice contenente la foto, per poi allontanarsi a bordo di una Fiat Punto.

Incrociando i dati dei transiti rilevati dai lettori targhe nel comune di Saonara, gli investigatori hanno identificato un settantenne residente nel Vco come presunto autore del furto. Su disposizione della Procura di Padova, è stata effettuata una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo. Di fronte alle evidenze, l'indagato ha spontaneamente restituito la cornice con la foto, ancora perfettamente integra, che verrà presto ricollocata nella chiesa di San Martino. ​

La famiglia di Giulia ha espresso profonda indignazione per l'accaduto. Lo zio, Andrea Camerotto, ha scritto sui social: "Qualcuno ha rubato o nascosto la foto di Giulia Cecchettin posta sull'altare in chiesa a Saonara. Ci sono telecamere in chiesa. Niente di grave, ma il gesto infastidisce la comunità e la famiglia. Chiunque sia stato è pregato di rimetterla al suo posto e vergognarsi".

Giulia Cecchettin è sepolta nel cimitero di Saonara accanto alla madre Monica, scomparsa l'anno precedente. La comunità locale continua a commemorare la giovane, diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere.