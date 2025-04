Avas Ossola accoglie 13 nuovi volontari: 3.000 ore donate e un risparmio sociale di 18.000 euro

L'Avas Ossola ha visto nello scorso anno l'ingresso dì tredici nuovi volontari che hanno preso servizio nelle varie realtà dove l'associazione opera. La buona notizia è stata dato dalla presidente dell'Avas Ossola Alessandra Bergamini nel corso dell'assemblea ordinaria svoltasi a Casa Letizia.

L'Avas opera in ospedale nelle case di riposo di Domodossola, Villadossola, Premosello, Vogogna, al centro di incontro parrocchiale di Pieve Vergonte e al domicilio sul territorio ossolano. Nel servizio ospedaliero i volontari sono un supporto per il personale sanitario, affiancano i malati offrendo loro conforto, comprensione. Nelle case di riposo i volontari instaurano un rapporto continuativo di compagnia e animazione.

A domicilio offrono compagnia sostegno a persone sole e ammalate. Nella riunione, molto partecipata, è stato approvato all'unanimità il bilancio del 2024, dal quale emerge un dato che dovrebbe far riflettere le istituzioni sull'importanza del volontariato. Nella voce costi e proventi figurativi, prevista nel bilancio, per capire se fosse un servizio a pagamento quanto costerebbe alle istituzioni, si evince che lo scorso anno del 2024 i volontari Avas Ossola con le loro quasi 3000 ore di servizio messe gratuitamente a disposizione, ipoteticamente avrebbero permesso un risparmio sociale di quasi 18 mila euro.

La presidente si è poi soffermata sul corso di formazione organizzato dall'associazione a maggio dello scorso anno che ha permesso a nuove persone di conoscere meglio l'associazione e di decidere poi di farne parte. Il corso che si rivelato utile anche per coloro che già prestano attività nell'associazione. La presidente ha riferito inoltre dei due recenti doni di ausili sanitari da parte dell'associazione a favore delle case di riposo di Domodossola e Villadossola ed infine ha annunciato i prossimi appuntamenti il primo previsto per il 14 maggio alle 17.30 dove nella chiesa di Sant'Antonio della Cappuccina ci sarà un pomeriggio di ringraziamento dei volontari per la loro attività svolta con la celebrazione della messa alla quale seguirà una serata in pizzeria. A giugno poi in quest'anno giubilare è previsto da parte dei volontari un pellegrinaggio a Re.