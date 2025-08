Comune di Vogogna e Acoi: raggiunto un accordo per la gestione del Castello

È stato raggiunto un accordo tra il comune di Vogogna e l’associazione culturale Ossola inferiore (Acoi) per proseguire la gestione del Castello Visconteo di Vogogna, importante simbolo storico e culturale del borgo e del territorio ossolano. Il risultato è frutto di un percorso di mediazione condotto dal Parco Nazionale Val Grande, che si è messo a disposizione come interlocutore neutrale per favorire il dialogo e mantenere attiva la convenzione in essere.

“Il comune di Vogogna e realtà come Acoi – sottolinea il presidente del parco, Luigi Spadone – sono risorse preziose per il territorio. Parlarsi in un contesto neutro ha aiutato a trovare un’intesa. Per questo abbiamo scelto la via della mediazione, mettendo a disposizione anche nostre risorse per sostenere iniziative comuni”.

L’incontro decisivo, svoltosi il 22 luglio presso la sede del Parco, ha visto le parti confrontarsi in un clima costruttivo. Il sindaco di Vogogna, Fausto Giacinto Dotta, evidenzia come “grazie alla disponibilità del Parco come intermediario, abbiamo potuto confermare la collaborazione con Acoi fino alla naturale scadenza della convenzione. Come amministrazione ci impegniamo a modificare la delibera n°6 del 28 aprile 2025, integrando l’ufficio turistico con l’Infopoint presso Villa Biraghi e rivedendo alcune disposizioni su costi, biglietti ed eventi”. Anche il presidente di Acoi, Paolo Volorio, esprime soddisfazione: “La disponibilità del Parco a favorire un dialogo costruttivo e a sostenere il progetto con proprie risorse, unita alla revisione della delibera comunale del 28 aprile, ci porta a ritirare la disdetta inviata il 7 luglio e a proseguire il nostro impegno nella gestione del Castello fino a marzo 2026”.

Grazie a questo accordo, il Castello Visconteo continuerà a essere un punto di riferimento per la comunità e per i visitatori, arricchendo l’offerta culturale e turistica del territorio. Parco, comune e Acoi hanno espresso la volontà di collaborare per sviluppare nuove iniziative in grado di valorizzare il patrimonio storico e ambientale della valle.