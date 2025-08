Crodo, una nuova giornata di pulizia per il parco delle terme

Un nuovo appuntamento, sabato 2 agosto, per la pulizia del parco delle terme di Crodo. Il comune chiama ancora una volta a raccolta i volontari per mantenere pulito e in ordine il parco in un’ottica di rilancio della zona. L’appuntamento è fissato per le 8.30; in caso di maltempo, la giornata sarà rinviata al 9 agosto.