Sempione, i treni per il trasporto auto attivi solo ogni due ore per le prossime festività

A causa dei lavori in corso nella galleria del Sempione, Bls comunica che i treni per il trasporto auto tra Briga e Iselle circoleranno soltanto ogni due ore. La modifica alla circolazione riguarderà anche i prossimi giorni festivi, quali Pasqua, Ascensione e Pentecoste, durante i quali saranno garantiti i collegamenti tra Svizzera e Italia una volta ogni due ore. Bls non potrà dunque gestire un maggior numero di treni nei giorni festivi, ma disporrà di più personale alla stazione di carico di Briga per regolare il traffico.

Bls fa sapere che il servizio di trasporto auto del Lötschberg tra Kandersteg e Goppenstein è garantito e i treni per il carico auto circolano più frequentemente del solito nei giorni festivi: a Pasqua ci sono sei treni auto all'ora tra Kandersteg e Goppenstein, mentre nei giorni di Ascensione e Pentecoste i treni sono cinque all’ora.

Inoltre, i treni RegioEspress tra Berna, Spiez, Briga e Domodossola circolano secondo l’orario regolare.